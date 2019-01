En France, le chômage a baissé au quatrième trimestre 2018

Si l’on ne considère que la catégorie A, à savoir les personnes sans emploi et tenues d’en chercher un, leur nombre a baissé de 1,1% sur les trois derniers mois de l’année 2018, selon les chiffres de Pôle emploi. Soit 38 200 personnes de moins par rapport à fin septembre 2018 ou un total de 3 676 500 (hors Mayotte). Et sur un an, il recule même de 1,5%.

Autre fait marquant : le nombre de personnes qui travaillent occasionnellement, autrement dit les demandeurs d’emplois de la catégorie B, diminue de 2,8% par rapport au trimestre précédent. Avec une légère hausse des contrats plus longs. Quant à ceux en catégorie C (personnes en activité réduite longue), ils sont 1,1% plus nombreux.

De plus, au quatrième semestre de 2018, 632 100 personnes inscrites à Pôle emploi n'étaient pas tenues de rechercher un emploi. Cela concerne la catégorie D - des chômeurs non immédiatement disponibles et sans emploi, par exemple en formation ou malades - et la catégorie E - des personnes pourvues d'un emploi, notamment avec la création d'une entreprise ou qui ont eu recours à un emploi aidé. Le nombre d'inscrits à la première a augmenté de 5,4% et la deuxième a diminué de 1,6%.

Une évolution qui se manifeste sur toutes les tranches d'âge : les taux de chômage des jeunes et des seniors reculent respectivement de 2,9% et 0,2%.

Reste que les incertitudes liées au « Brexit », et surtout à la crise des « gilets jaunes », pourraient dans les prochains mois assombrir le tableau. Début janvier, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a indiqué que près de 60 000 personnes avaient été placées en activité partielle dans les petits commerces et les PME.

