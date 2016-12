Un écrivain français arrêté et expulsé du Niger

L'écrivain français Thomas Diétrich a été arrêté au Niger. Agé de 26 ans, il est notamment l'auteur de « Là où la Terre est rouge » et « Les enfants de Toumaï », deux livres sur l'Afrique publiés chez Albin Michel. En séjour dans le Nord, il a été interpellé lundi à Agadez et devait être renvoyé en France mercredi soir.

Thomas Diétrich était au Niger depuis plusieurs jours. Il s'est notamment rendu au Festival international de la mode africaine organisé il y a une semaine à Agadez. Après son arrestation, le ressortissant français a été transféré vers Niamey et devait être mis dans un vol pour Paris mercredi soir.

Selon Mohamed Bazoum, ministre nigérien de l'Intérieur, l'écrivain serait proche de mouvements rebelles tchadiens. « Il est dangereux et on ne veut pas que quelqu'un tente de déstabiliser le Tchad. Il est jeune, il a beaucoup d'avenir et cette arrestation pourrait le sauver », explique Mohamed Bazoum, ajoutant que désormais, Thomas Diétrich est interdit de territoire au Niger. Une source sécuritaire le décrit même comme un « illuminé » qui, après Agadez, souhaitait se rendre en Libye rejoindre des groupes armés tchadiens.

En tout cas, l'auteur de Là où la terre est rouge ne s'en est jamais caché. Il se présente régulièrement comme un opposant au régime de Ndjamena et a souvent critiqué le président Idriss Déby. Le Français avait même été expulsé du Tchad en avril dernier.

Or là, pour son séjour au Niger, il était accompagné de Hissein Nouri. Ce Tchadien est l'un des fils de Mahamat Nouri, fondateur du mouvement politico-militaire UFDD, auteur d'une tentative de coup d'Etat contre Idriss Déby en 2008. Selon l'entourage du jeune Tchadien, il serait lui-même recherché, mais ses proches affirment qu'il n'a aucun lien avec un mouvement armé.