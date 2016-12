Huile de palme au Cameroun: une pétition remise au président Biya

Une pétition contre l'exploitation abusive des terres a été remise hier, mercredi 21 décembre, au président Paul Biya. Lancée il y a quelques mois par les fermiers du sud-ouest du pays, près de la ville de Kumba, le texte a recueilli 180 000 singatures. La pétition demande au président camerounais de ne pas renouveler le concession de l'entreprise SGSOC, qui exploite des palmiers à huile.

A l'origine de cette affaire qui dure depuis six ans et suscite la colère des populations de cette région du Cameroun, l'attribution en 2009 d'une concession d'exploitation de près de 80 000 hectares de terre et pour 99 ans à une agro-industrie spécialisée dans le palmier à huile.

La levée de bouclier qui s’en était suivie avait déjà conduit à un premier arbitrage du chef de l’Etat, qui avait ramené cette concession à 20 000 hectares pour une durée d’exploitation provisoire de trois ans. C’était en 2013.

L’entreprise avait par ailleurs pour obligation de réaliser un certain nombre d’investissements sociaux au bénéfice des populations environnantes, en plus des impôts qu’elle devait reverser dans le Trésor public. D’après une source proche de l’ONG Greenpeace, aucune de ces exigences n’a été satisfaite par cette entreprise qui se serait plutôt distinguée par son appétit toujours croissant pour les terres.

Il y a quelques mois 244 fermiers avaient porté l’affaire au tribunal pour violation de propriété. Elle est toujours en attente de jugement. Des villageois appuyés par des ONG internationales ont continué parallèlement à mobiliser l’opinion nationale et internationale contre la société SGSOC [Global Sustainable Oils Cameroon, filiale de l’agro-industrie américaine Herakles Farms, NDLR]. Ils ont ainsi pu récolter à ce jour 180 000 signatures dans une pétition transmise hier au président Paul Biya. Celle-ci demande en substance le non renouvellement de la concession.