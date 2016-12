Niger: mobilisation contre la vie chère à Niamey

Manifestation d'envergure ce mercredi dans les rues de Niamey, la capitale du Niger. Au moins 10 000 personnes, fonctionnaires, commerçants, étaient réunies pour une mobilisation contre la vie chère et contre la politique du président Mahamadou Issoufou.

La marche pacifique organisée par une partie de la société civile, appuyée par les syndicats des enseignants contractuels et l’opposition parlementaire s’est bien terminée à la place de l’Assemblée nationale. Des milliers de gens ont exprimé leur mécontentement.

Parmi eux, Diori Ibrahim, un acteur de la société civile : « Tous les secteurs sociaux de base sont pratiquement à l’abandon. Quand les choses ne vont pas, la responsabilité des citoyens, c’est de sortir exercer le droit que la loi leur reconnaît, celle de dire que ça ne va pas ».

L’altermondialiste Moussa Tshangari est l’un des principaux organisateurs de cette marche. Il dénonce ce qu’il appelle le profond malaise que vit la société nigérienne : « Les gens ne sont pas contents de la façon dont ce pays est en train d’être géré. On voit le pays aller à la dérive. Et on ne peut pas rester les bras croisés et regarder le gouvernement faire ce qu’il veut ».

De nombreux militants ont répondu à l’appel de l’opposition. Le député Soumana Sanda et ses camarades étaient de la marche : « Aujourd’hui, c’est l’expression d’un ras-le-bol général. Donc naturellement, nous ne pouvons que nous associer à cette marche citoyenne ».

Cette manifestation pacifique est une belle opportunité pour l’opposition, qui n’a pas marché depuis plus d’un an.