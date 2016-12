RDC: une ONG dénonce des attaques en série contre les journalistes et les médias

Il y a le Canal [Congo Télévision (CCTV), ndlr] qui est une télévision et la Radio Liberté, qui sont deux medias proches de l’opposition dont les signaux coupés depuis le 19 décembre, sans aucune explication. Vous vous rappelez bien les deux équipes de journalistes belges qui ont été expulsées aussi alors qu’ils étaient venus ouvrir la période très sensible, donc qui attire l’attention des médias. Donc ils ont été expulsés, là aussi sans aucune explication plausible. Nous avons enregistré aussi beaucoup de journalistes qui ont été agressés ou violentés par-ci, par-là, en province, par des militaires ou des policiers. Toutes les attaques contre les journalistes et medias, pour nous, ce ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt des actions qui sont préméditées et assumées dans le cadre d’une répression qui semble être programmée pour intimider et faire taire tous ceux qui dérangent. C’est en cela qu’il s’agit des atteintes graves non seulement à la liberté de la presse, mais des coups qui sont portés contre la démocratie et contre l’Etat de droit que pourtant toutes les autorités essaient de clamer pour le moment.