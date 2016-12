RDC: à Kinshasa, une homélie de Noël très politique

Lors de la messe de Noël, le cardinal archevêque de Kinshasa a dénoncé les violences, les tueries, la volonté de se maintenir au pouvoir par les armes. Laurent Monsengwo Pasinya n'y est pas allé avec le dos de la cuillère.

Le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya n'a pas sa langue dans la poche. Avec la franchise qu'on lui connait, le prélat de Kinshasa a dit tout haut ce qu'il a constaté. « Il est plus facile de tuer que de ne pas tuer, il est plus facile de céder à la violence que de résister à la force, il est plus beau d'être artisan de la paix que de la violence », a déclaré l'archevêque.

Le décor ainsi planté, l'ancien président de la conférence nationale souveraine a interpellé la société en disant qu'il n'y a pas de grandeur à manier les armes pour tuer les gens. « Le fait de prendre le pouvoir par les armes ne justifie pas qu'on puisse le quitter que par les armes », a poursuivi Laurent Monsengwo dans son homélie au cours de cette messe de Noël.

Selon lui, il est révolu le temps où l'on prenait le pouvoir par les armes, il est révolu le temps où l'on cherchait à conserver le pouvoir par les armes en tuant son peuple... L'archevêque de Kinshasa a également apporté son soutien aux mouvements citoyens. « Ces jeunes ne réclament que leur droit de vivre un peu plus dignement », a-t-il expliqué avant de conclure, « prenons garde, mes frères et mes soeurs, car quiconque tue par l'épée, périra par l'épée ».