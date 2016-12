Le Sénégal prend des mesures pour sauver le patrimoine de Saint-Louis

La ville de Saint-Louis est inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco depuis 2000, mais récemment l'organisation avait menacée de retirer ce statut à Saint-Louis après la démolition de maisons historiques.Le gouvernement a donc décidé de prendre des mesures.

Le gouvernement sénégalais promet d'arrêter les constructions anarchiques et les destructions. Une bonne nouvelle pour Marie-Caroline Camara, présidente de l'association Entrevues, qui lutte pour la sauvegarde du patrimoine.

« Cela devient de toute façon urgent, parce qu’il y avait en 2005 plus de 1300 bâtiments et parmi eux, il y en avait 700 qui était de grand intérêt architectural. Aujourd’hui, sur ces 700, on en a perdus pas loin de 200. Alors c’est préoccupant. Un certain nombre de bâtiments ont été perdus. Ça veut dire que soit certains ont été rasés. Soit d’autres ont été transformés ou reconstruits, mais sans que ce soit en accord avec la loi. On comprend bien que là, il faut prendre des mesures d’urgence pour que cesse cette déconstruction de notre patrimoine. »

Informer les habitants

Marie-Caroline Camara pense également qu'il y a un véritable travail à effectuer auprès de la population afin de mieux informer les habitants de Saint-Louis. « Les gens aiment leur ville, ont envie de bien faire les choses mais ne savent pas toujours comment bien le faire. Et dans un pays en voie de développement, où chacun a besoin de modernité, de confort, et peut parfois se tromper. On ne fait pas assez appel aux architectes, c’est un énorme problème. Un propriétaire, même au départ bienveillant ou souhaitant bien faire, peut nuire à un bâtiment. Il peut très bien se dire "un bâtiment âgé, en péril, je vais le détruire et le reconstruire à l’identique". Parce qu’il n’a pas conscience ou connaissance du fait qu’une reconstruction à l’identique, ça n’est pas du patrimoine. »

L'association Entrevues organise d'ailleurs une semaine « portes ouvertes » à Saint-Louis, à partir de ce lundi 26 décembre pour faire découvrir les trésors cachés de la ville.