RDC: l'opposition Unafec dénonce la levée de l'immunité de son président

Au moment où le peuple congolais, la communauté internationale et même l’Eglise catholique cherchent une résolution pacifique de la crise, […] qu’il y ait de telles démarches, c’est chercher à vouloir quelque chose et son contraire ! Ce que les gens ne comprennent pas, c’est pourquoi ceux qui sont à la base de ces manœuvres peuvent utiliser de telles méthodes en ce moment. C’est que ce sont les ennemis de la paix qui veulent que le climat politique se détériore à travers tout le pays ! Quand on lève l’immunité [d'Antoine-Gabriel Kyungu wa Kumwanzaon, ndlr], on doit l’arrêter. C’est ça l’intention. L’arrêter, ça veut dire le réduire au silence, […] c’est-à-dire réduire l’opposition au Katanga au silence. Ça c’est vraiment suicidaire pour la paix dans notre pays.