Le Premier ministre Bernard Cazeneuve visite les forces françaises au Tchad

Pour sa première visite hors de France, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, est au Tchad jeudi 29 décembre en compagnie de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. L’occasion d’un tête-à-tête avec le président Idriss Déby et d’une visite aux forces françaises engagées sur place.

Surtout ne pas faire de l’ombre aux vœux télévisés du président, le 31 décembre au soir, qui seront les derniers du quinquennat et les derniers tout court de François Hollande, puisque le chef de l’Etat a décidé de ne pas briguer un second mandat. Premier déplacement hors de France donc et premier discours de chef de gouvernement, tout un symbole au quartier général de l’opération Barkhane à Ndjamena, au Tchad.

Il y a un peu plus d’un mois, encore ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve insistait lors d’une réunion à Paris avec 11 de ses homologues de la région sahélienne : « La France doit encore "resserrer ses liens" avec l'Afrique pour lutter "contre le terrorisme jihadiste" ». Bernard Cazeneuve avait d’ailleurs sur ce sujet multiplié les déplacements dans la région. Devant les forces françaises à Ndjamena, le Premier ministre veut aussi répéter son soutien aux militaires engagés sur le terrain.

Bernard Cazeneuve aura également un tête-à-tête avec Idriss Déby au palais présidentiel. Un appui marqué à ce président à la réélection pour le moins controversée. Surtout que la France pourrait bien annoncer la poursuite de son aide financière avec des appuis auprès des institutions internationales au bord de la banqueroute. Menacé par une explosion sociale, le Tchad reste avant tout le principal allié militaire et stratégique de la France au Sahel.