Reprise du dialogue en RDC: vers un accord, ou la rupture?

Y aurait-il un accord en République démocratique du Congo ? La conférence épiscopale l'espérait encore, jeudi 29 décembre dans l'après-midi. Mais après la rencontre avec Joseph Kabila, rien ne semblait moins sûr. Les évêques ont poussé jusqu'au bout, rencontrant le Rassemblement de l'opposition et la majorité jusque tard dans la soirée. Rendez-vous est donné ce vendredi à 10 h.

Avec ou sans accord, les évêques seront au rendez-vous ce vendredi en RDC. C’est ce que lâche l’abbé Nshole, secrétaire général de la Cenco. Pas de conclusion définitive sur cette journée. « Rendez-vous à 10 h », se borne à répéter le prélat, alors que les négociations se sont poursuivies la nuit dernière.

Après la rencontre avec Joseph Kabila, les évêques ont vu tour à tour l'opposition, puis la majorité. Pas d’indication sur l’issue de ces pourparlers, mais cette petite phrase sur les réseaux sociaux de Félix Tshisekedi, fils de l’opposant historique Etienne : « À ce stade, nous sommes plus proches de la rupture que de la solution ». Et d’ajouter : « Demain est un autre jour. »

À la Cenco en ce moment. À ce stade, nous sommes plus proches de la rupture que de la solution. Demain est un autre jour. — Félix A. Tshisekedi (@fatshi13) 29 décembre 2016

Les points de blocage restent les mêmes : la formation d’un gouvernement d’union nationale et la question clef de la primature, que le Rassemblement de l’opposition revendique. La majorité a toujours refusé. Désormais, selon plusieurs sources, elle demanderait un délai de plusieurs mois pour le gouvernement aujourd’hui en place.

L’autre pomme de discorde - et ce, depuis le début des négociations -, ce sont les mesures de décrispation. L’opposition dit attendre des gestes, et notamment la libération de plusieurs prisonniers politiques, mais également l’arrêt des poursuites contre un ancien proche du chef de l’Etat, devenu son principal rival, Moïse Katumbi. Et jusqu’à mercredi soir, cela semblait loin d’être acquis.