Congo-B: la rigueur annoncée par le président diversement appréciée

Le Congo-Brazzaville a connu une situation socio-économique défavorable en 2016 en raison de la baisse drastique des cours du pétrole, sa principale ressource. Et le pays ne devrait pas bénéficier d'une situation beaucoup plus favorable en 2017, à en croire le président Denis Sassou-Nguesso. Dans son message de vœux, le chef de l'Etat a affirmé que l'année qui s'entame sera celle de la rigueur et de la vérité. Les citoyens de la capitale ont diversement interprété cette annonce.

Adressant les vœux à ses concitoyens, le président Denis Sassou-Nguesso leur a annoncé que 2017 sera « l’année de la rigueur et de la vérité ». Il a affirmé qu’en 2017, « la situation économique du pays sera plus rude qu’en 2016 ».

Son message a été diversement apprécié et interprété par les Camerounais : « Je pense vérité par rapport à la manière de faire et puis rigueur par rapport à l’avenir parce que pour pouvoir se mouvoir dans le temps, il faut prévoir. Je pense que cette année, le chef de l’Etat a été prudent parce qu'avec les cours du pétrole qui sont instables, il faut mener une politique économique prévoyante », estime Bienvenu, un doctorant en droit public.

Un avis qui n’est pas partagé par cet autre habitant de Yaoundé : « Je voudrais vous dire que c’est un très mauvais discours parce que ce qu’on vient de dire, ce que le chef a dit, ce n’est pas bon parce qu’on veut privilégier seulement les salaires des fonctionnaires. Le pays n’est pas fait seulement de fonctionnaires. Il y a la dette intérieure dont on ne parle pas, les entreprises liquidées et en cours de liquidation, on n’en parle pas ».

Vu la conjoncture, le président Sassou-Nguesso s’est réservé de faire des promesses ou encore de prendre des engagements sur le plan socio-économique.