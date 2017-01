Guinée équatoriale: le procès de Teodorin Obiang à Paris reporté en juin

La justice française a accepté ce mercredi 4 janvier de reporter en juin 2017 le procès parisien de Teodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale et vice-président de son pays. Il est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable.

Le premier procès dans l'affaire des « biens mal acquis » se tiendra du 19 juin au 6 juillet. Neuf audiences sont prévues devant le tribunal correctionnel de Paris, qui a accédé à la demande de report de la défense.

Ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promu fin juin vice-président par son père, Teodoro Obiang Nguema, le prévenu, âgé de 47 ans, est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Ainsi, il encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelque 50 millions d'euros, mais conteste les infractions qui lui sont reprochées.

« Manœuvre dilatoire »

Interrogé sur la présence de Teodorin Obiang au futur procès, l'un de ses avocats, Emmanuel Marsigny, a expliqué qu'il ne disposait pas de l'agenda officiel du vice-président équato-guinéen. Ce dernier était absent lundi à l'ouverture des débats, qui devaient initialement se tenir jusqu'au 12 janvier. Mais ses avocats ont demandé le renvoi du procès, soulignant qu'ils n'avaient eu que huit semaines pour préparer l'audience, un délai trop court selon eux.

Le parquet national financier, comme l'avocat de l'association Transparency International, William Bourdon, étaient opposés au renvoi, y voyant une nouvelle « manœuvre dilatoire ».

Procédure internationale en cours

Mais c'est une autre question que la présidente du tribunal, Bénédicte de Perthuis, a mise en exergue lundi. Elle s'est interrogée sur les conséquences d'une procédure encore en cours devant la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye.

Saisie par la Guinée équatoriale qui conteste les poursuites françaises contre son vice-président, la CIJ a rendu le 7 décembre une ordonnance à l'issue de laquelle la France doit assurer, pour l'instant, l'inviolabilité d'un luxueux immeuble saisi par la justice française. Malabo présente cet immeuble dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris comme des locaux diplomatiques.

L'ordonnance de la CIJ empêcherait l'exécution d'une éventuelle mesure de confiscation, dans l'attente d'une décision sur le fond du dossier. Néanmoins, le tribunal a décidé de ne pas attendre la décision sur le fond de la Cour internationale de justice.

