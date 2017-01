Malawi: un couloir aérien réservé aux drones pour lutter contre le sida

C’est une première sur le continent africain. Le Malawi va tester un couloir aérien réservé aux drones pour lutter contre le sida, un projet en partenariat avec l'Unicef. Pendant deux ans, le Fonds des Nations unies pour l'enfance va tester ces engins volants sur ses opérations sur le terrain.

Des drones pour évaluer les dégâts d'une inondation et envoyer de l'aide d'urgence, pour surveiller des récoltes, ou encore pour lutter contre le sida. Selon l'Unicef, les drones pourraient avoir de nombreuses utilisations.

Dans le cadre du dépistage du VIH-sida, cela peut prendre plusieurs semaines pour transférer un échantillon de sang d'un centre de santé à un laboratoire. Selon Andrew Brown de l'Unicef, les drones qui peuvent soulever jusqu'à un kilo pourraient rapidement transporter les échantillons des zones les plus isolées.

« Quand une mère est séropositive, dit-il, il est important d'avoir rapidement le statut de son bébé à la naissance. Avec l'état des routes aujourd'hui cela peut prendre plusieurs semaines pour envoyer un échantillon sanguin dans un laboratoire. Le drone transporterait l'échantillon du centre de santé au laboratoire. Et en quelques jours on aurait le résultat. »

Permettre une réaction plus rapide et peut être moins couteuse, les premiers essais vont avoir lieu dès le mois d'avril avec l'ouverture d'un premier couloir aérien pour effectuer des essais. Long de 40 kilomètres, il couvrira principalement les communautés rurales autour de la capitale Lilongwe. Et si les tests sont concluants, l'utilisation de ces drones pourrait être étendue.