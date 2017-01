Togo: qui sont les membres de la commission des réformes nommés par Gnassingbé?

Faure Gnassingbé a nommé mardi 3 janvier à l’issue du premier conseil de l’année le reste des membres devant réfléchir sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles au Togo. Mais qui sont ces membres et que vont- ils faire ?

Ils sont sept venus de divers horizons : ancien Premier ministre et ministre, professeurs d’université, historien, un ancien fonctionnaire à la TPI, un ancien directeur de l’Ecole nationale d’administration et un médecin.

Ils travailleront avec Amadou Abdou-Nana Awa Daboya, la présidente de la commission nommée depuis janvier 2015. Le décret qui les nomme ne précise ni le travail à faire ni la durée de la commission.

En revanche, c’est sur le compte twitter de Faure Gnassingbé qu’on va lire : « La commission travaillera à formuler des propositions pour la vitalité de notre démocratie ».

Elle s’appuiera sur les travaux de la commission vérité, justice et réconciliation remis au gouvernement en 2012, et ceux du Haut Commissariat à la réconciliation et à l’unité nationale de juillet 2016.

En somme, la question des réformes politiques est un sujet très sensible pour lequel le pouvoir et l’opposition ne trouvent jamais de consensus. D’ailleurs, Brigitte Adjamagbo-Johnson, présidente du Cap 2015, est contre cette commission. « Ce qui se fait là n’est du tout dans l’esprit de l’accord politique global, nous n’allons pas l’accepter », confie-t-elle à RFI alors qu’un des nouveaux membres qui requiert l’anonymat rassure : « Nous allons proposer un travail de qualité et dans un délai raisonnable ».