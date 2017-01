RDC: les évêques cherchent toujours à convaincre les derniers réfractaires

En République démocratique du Congo, les évêques s'emploient encore à persuader les derniers réticents à signer l’accord. L’objectif : avoir la plus grande inclusivité possible avant le début des discussions sur l’arrangement particulier qui doit décider du partage du pouvoir au sein de la transition et du chronogramme de mise en application de l’accord. Les évêques sont censés rencontrer le Premier ministre ce vendredi midi. Le Front pour le respect de la Constitution, mené par Eve Bazaiba du MLC, se dit prêt à signer l’accord, mais après négociations avec le Rassemblement.

La majorité dit avoir signé sous réserve. Le Front se voit signer « plus tard ». Après une rencontre avec les évêques, Eve Bazaiba, sa chef de file, a dit avoir senti la disponibilité de la conférence épiscopale à entendre ses préoccupations, et s’est dite prête à signer l’accord. Sous réserve d’obtenir le poste de président du comité de suivi, déjà attribué à Etienne Tshisekedi, l’opposant historique et figure du rassemblement de l’opposition.

Une délégation du Rassemblement s’est rendue au siège du MLC pour discuter avec le Front. Solution adoptée : les deux plateformes de l’opposition vont faire une proposition commune aux évêques d’arrangement particulier. Le Front dit ne s’intéresser qu’au chronogramme et surtout au comité de suivi. Eve Bazaiba aurait abordé le sujet frontalement avec Felix Tshisekedi. Comment le fils biologique ou politique, Premier ministre, pourrait être contrôlé par son père spirituel, président du comité de suivi ?

On veut tous aller aux élections, aurait répondu le fils de l’opposant historique. Voilà qui donne le ton des discussions à venir. Les évêques ont également rencontré l’ancien vice-président et aujourd’hui ministre de la Décentralisation, Azarias Ruberwa, qui lui aussi a émis des réserves pour signer. Réticent comme l’autorité morale du gouvernement, Samy Badibanga, qui selon son entourage a vu le président Kabila et devrait recevoir les évêques ce vendredi.

Les évêques vont commencer à quitter ce vendredi Kinshasa pour rejoindre leurs paroisses. Les discussions sur l’arrangement particulier devraient donc entrer dans le vif dans le courant de la semaine prochaine.