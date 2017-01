Le Tchad annonce la fermeture de sa frontière avec la Libye

La situation sécuritaire en Libye est très tendue et est gravement dégradée. L’action internationale et également de la République du Tchad, dans la lutte contre le terrorisme et particulièrement contre Daech, a amené à ce qu’il y ait une dispersion des éléments. Et dans cette dispersion et dans cette débâcle, nous avons observé dans notre frontière Nord, qui est la frontière avec la Libye, des mouvements inquiétants.