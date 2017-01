Des prix Nobel demandent à Barack Obama de rendre justice aux Chagossiens

Sept prix Nobel appellent Barack Obama à rendre justice aux Chagossiens avant son départ de la Maison Blanche le 20 janvier. Dans une lettre adressée au président des Etats-Unis, ces prix Nobel rappellent que ce peuple a été déporté de l'archipel des Chagos par les Britanniques en présence des Américains. Ils ont été déplacés à Maurice et aux Seychelles de 1968 à 1973 pour permettre la construction de la base américaine de Diego Garcia, un lieu hautement stratégique dans cette partie du monde. Depuis 50 ans, les Chagossiens luttent pour retrouver leur terre.

Les Chagossiens ont promis cette année de faire savoir au monde et par tous les moyens possibles l'injustice qu'ils subissent depuis 50 ans qu'ils vivent en exil. Ils espèrent que l'appel de sept prix Nobel rendra leur cause plus audible et pourquoi pas va faire vibrer la corde sensible du président Barack Obama à la veille de son départ de la maison ovale.

Ces prix Nobel, dont l'archevêque Desmund Tutu, soulignent que le président américain sortant est lui-même détenteur du prix Nobel de la Paix, et qu’à ce titre ils s'attendent à ce qu'il répare l'injustice causée aux Chagossiens.

Dans leur lettre au président Obama, les illustres auteurs écrivent : « Il n'y a que vous maintenant qui avez le pouvoir d'aider les Chagossiens à retrouver la terre de leurs ancêtres ». Ils ajoutent que ce geste va consolider l'héritage d'Obama en tant que défenseur des droits humains.

Les sept prix Nobel ne demandent pas la fermeture de la base militaire de Diego Garcia, mais le droit des Chagossiens d'y retourner et d'y travailler aux côtés des militaires américains.