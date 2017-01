RDC: comparution de l’opposant Gabriel Kyungu wa Kumwanza devant la justice

En RDC, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, l’un des ténors de l’opposition et représentant du Rassemblement au Katanga, a comparu pendant près d'une heure le jeudi 5 janvier devant les magistrats instructeurs du parquet général de Lubumbashi. Le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo (Unafec) est accusé d’« offense au chef de l’Etat ».

L’offense au chef de l’Etat aurait eu lieu le 20 avril 2016, selon le procureur général de Lubumbashi. Sauf qu’à cette date, Gabriel Kyungu wa Kumwanza n’a fait aucune déclaration publique, selon son avocat.

Si de tels propos ont été tenus, ce qu’il conteste, c’est donc dans un cadre privé, estime Me Hervé Diakiese : « Lorsque nous restons dans le cadre strict de sa vie privée, dans sa résidence privée, et qu’un individu émet des opinions sur d’autres personnalités, croyez-vous vraiment que l’Etat a à mettre ses caméras et ses yeux dans les résidences privées des particuliers pour savoir ce qu’ils pensent vis-à-vis de qui que ce soit ».

Le procureur général de Lubumbashi affirme détenir un enregistrement de ces propos. « Je demande à voir », répond l’avocat, qui espère que son client bénéficie des récentes mesures de décrispation politique : « La justice en République démocratique du Congo, depuis un certain temps, a eu la main extrêmement lourde contre les opposants au pouvoir du président Kabila. Cette procédure actuelle est perçue comme étant une mesure qui peut ruiner la décrispation, et que sa cessation rapide ne pourra que contribuer à calmer les esprits ».

L’affaire n’en est encore qu’au stade de l’instruction pré-juridictionnelle. Gabriel Kyungu pourrait être à nouveau entendu, mais aucune date n’a été fixée pour l’instant.