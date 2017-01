Tchad: le pouvoir réagit à la création d’un nouveau mouvement d’opposition

Nous sommes surpris de constater que maintenant la société civile fait de l’opposition, fait de la politique. Nous pensons que nous avons eu à organiser des élections les plus transparentes. Le résultat a été proclamé. Evidemment, l’opposition doit faire son travail, mais quand ils s’associent à des gens qui n’ont pas d’objectifs politiques? Quand vous voyez des avocats, des syndicats, se mêler à des partis politiques pour dire, on s’associe pour l’alternance. Et avec tout ça, un mouvement comme par enchantement, un mouvement militaire qui se met derrière pour les soutenir et pour les encourager.