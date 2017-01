Afrique du Sud: au 105e anniversaire de l'ANC, Zuma reconnaît des «erreurs»

En Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC) fêtait à Soweto son anniversaire ce dimanche 8 janvier, le 105e depuis sa création. Lors de son discours, Jacob Zuma a dressé les grands objectifs politiques pour l'année à venir, comme le veut la tradition. L'ANC traverse actuellement une période de turbulences : après un fort recul dans les urnes lors des élections municipales d'aût 2016, le parti majoritaire est traversé par de fortes divisions internes.

La pluie n'a pas découragé les militants de l'ANC qui sont venus des quatre coins du pays pour fêter l'anniversaire de leur parti. Malgré une année difficile, les regards sont tournés vers l'avenir. Sello en est sûr, son parti continuera de gouverner encore longtemps : « En tant que Sud-Africains, nous devons être unis et soutenir l'ANC. Je peux vous dire que l'ANC va gouverner jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ce n'est pas près d'arriver ».

Mais certains militants se disent déjà prêts pour un changement de leadership. « Je pense que le prochain président sera plus attentif que Jacob Zuma, à cause des difficultés que nous avons eues ces dernières années. Il travaillera aussi sûrement plus que notre président actuel », dit un autre militant.

Les mauvais résultats électoraux de l'ANC ont frappé les militants. Lors de son discours, Jacob Zuma a d'ailleurs reconnu les « erreurs » du parti : « L'ANC a entendu le message du peuple lors des élections municipales d'août 2016. Nous acceptons nos erreurs. Et nous devons les corriger. Nous devons nous unir contre nos ennemis : le chômage, la pauvreté, et les inégalités... au lieu de nous battre les uns avec les autres ».

L'année qui s'ouvre s'annonce d'ores et déjà périlleuse pour l'ANC, qui doit choisir son nouveau président dans quelques mois.