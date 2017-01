Français tués au Niger en 2011: l'absence pesante de reconnaissance de l’Etat

C'était il y a six ans. Le 8 janvier 2011, deux jeunes Français, Antoine de Léocour et Vincent Delory sont tués au cours d'un raid français contre les terroristes d'Aqmi qui les avaient enlevés en plein Niamey la veille. La tentative de secours de l'armée termine en drame : Antoine de Léocour est abattu par les preneurs d'otages, Vincent Delory meurt brûlé et touché par balles dans un des véhicules interceptés par les forces spéciales. Six ans après, la famille Delory regrette l'absence de conclusions de l'enquête et de reconnaissance de l'Etat.

Dans quelles conditions exactement sont morts les deux jeunes Français ? A l'époque, Aqmi parle de tirs français. Six ans après, la famille de Vincent reste dans une insupportable incertitude car le dossier judiciaire est au point mort.

Sacrifiés au nomde la lutte contre le terrorisme

Montage photo des deux Français Antoine de Leocour (G) et Vincent Delory (D) tués par leur ravisseurs au Niger. © REUTERS/Pascal Rossignol

Faute de vérité, ses proches ont demandé à l'Etat une geste symbolique : le déclarer mort pour le France, lui accorder la Légion d'honneur, en vain. Mais Annabelle, sa soeur, espère toujours cette reconnaissance. « Qu'il y ait un signe fort qu’on honore sa mémoire. Ça, ça nous ferait du bien aujourd’hui, puisqu’il y a six ans on l’a sacrifié, parce qu’on a pris une décision au niveau de l’Etat d’intervenir. On savait qu’il y avait peu de chance que ça aboutisse. Donc on l’a sacrifié au nom de la lutte contre le terrorisme, parce qu’on voulait montrer que la France était forte : ne cédez pas au terrorisme. Et quand on voit toutes les victimes qui se sont ajoutées à la liste depuis deux ans, ça nous fait d’autant plus mal : on se dit que ça n’a servi à rien !»

« Si on avait négocié, on aurait peut-être pu le sauver »

« Depuis Charlie Hebdo il y a quand même eu une vraie prise en considération des victimes, des Légions d’honneur qui ont été attribuées, poursuit la soeur de Vincent Delory. Les choses commencent tout doucement à bouger, mais nous eh bien à chaque fois c’est vrai qu’on nous dit : oui, mais bon… C’est ancien, il est trop tard… Et c’est très difficile parce que c’est vrai qu’aujourd’hui les victimes du terrorisme, elles ont été victimes parce qu’on n’a pas su empêcher quelque chose !

Moi, mon frère il a été victime parce qu’on a déclenché quelque chose ! Et c’est ça que l’Etat ne veut pas reconnaître. C’est qu’il y a eu une intervention. Si on avait négocié on aurait peut-être pu le sauver. En tout cas il aurait eu beaucoup plus de chance de s’en sortir qu’en envoyant l’armée là où on savait qu’il y avait une chance infime de pouvoir le ramener vivant ».