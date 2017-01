Guinée-Bissau: le président dénonce un détournement de 100 millions d’euros

En Guinée-Bissau, le président José Mário Vaz est sorti de son silence, vendredi 6 janvier, lors d’un dîner offert par le ministre de l’Intérieur, Botché Candé. Le président bissau-guinéen a dénoncé, publiquement, et avec virulence, le fait qu’environ 100 millions d’Euros ont été indûment retirés des coffres de l’Etat par le gouvernement de son ex-Premier ministre, Domingos Simões Pereira. Le président a demandé à la justice de se saisir du dossier pour poursuivre les auteurs de la malversation.

Jamais José Mário Vaz n’a été si direct, étalant au grand jour ce que lui-même a appelé « le dossier rouge sur la corruption », un volumineux dossier traitant plusieurs opérations de malversations financières estimées à environ 100 millions d’euros indument retirés des coffres de l’Etat. « Aujourd’hui, les preuves existent », a-t-il déclaré.

A cela s’ajoutent les nombreuses questions à propos de la destination des 35 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international (FMI) utilisés pour éponger la dette des opérateurs économiques locaux. Une dette contractée auprès des banques privées de la place.

Les preuves sont « plus que suffisantes et disponibles pour que la justice fasse son travail », a déclaré le président Vaz qui a par ailleurs annoncé la mise sur place d’une Commission anticorruption pour décourager les agents véreux, encore tapis dans l’ombre.

Pour plusieurs analystes politiques interrogés par Rfi, [la vérification] des comptes publics doit être faite par un cabinet indépendant et non par des personnalités qui sont à la fois juges et parties.