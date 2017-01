Les parents inquiets après l'annonce de la fermeture des écoles Gülen du Maroc

Au Maroc, les autorités ont ordonné jeudi 5 janvier la fermeture des écoles du réseau Gülen dans le pays. Fethullah Gülen, prédicateur turc exilé aux Etats-Unis, est à la tête d’un du mouvement d’opposition à Ankara nommé Hizmet. Il dispose aussi d’un réseau d’écoles et d’ONG à travers le monde. Le ministère de l’Intérieur accuse ces établissements de propager « l'idéologie de ce mouvement » et de « diffuser des idées contraires aux principes du système éducatif et religieux marocain ». Du côté des principaux concernés, c’est la stupéfaction.

Au collège Mohammed Al Fatih de Casablanca, l’un des trois établissements de la ville concernés par la décision, plus d’une centaine de parents assistent à la réunion convoquée par l’équipe pédagogique après l’annonce de la fermeture des écoles du groupe. Les parents d’élèves sont abasourdis. « C’est une catastrophe, nous sommes en milieu d’année, s'inquiète ce père de famille. Mes enfants font leurs études dans cette école depuis leur huit ans. Il n’y aucun problème dans cette école. »

Ces établissements d’enseignement privé sont fréquentés par la classe moyenne qui tente souvent à grands frais de faire éviter l’école publique à leurs enfants. « On lutte pour ces enfants, on se sacrifie », explique un père. « Le système éducatif marocain, il est tel que nous devons choisir pour nos enfants. Nous payons pour que nos enfants étudient alors qu’on ne vienne pas nous fermer une école en milieu d’année », s’indigne un autre.

Du côté des élèves aussi, c’est l’incompréhension, à quelques jours des évaluations trimestrielles. « On est choqué, vraiment on est choqué. Mon fils est paniqué… au moment des examens ! On ne peut pas trouver une autre école au dernier moment », s’inquiète cette mère.

Badr a 15 ans, il prépare ses examens. « Maintenant, ça va être très, très difficile, très très compliqué pour trouver des écoles pour finir nos études », craint-il.

Le groupe scolaire Mohammed Al Fatih du réseau Gülen compte huit établissements dans le royaume chérifien. Les autorités ont donné un mois aux équipes pour appliquer la décision de fermeture.