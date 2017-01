Cameroun: journée de mobilisation dans plusieurs villes anglophones

Au Cameroun, la journée de ce lundi 9 janvier a été une « journée ville morte » dans les régions anglophones du pays. Le mouvement a été lancé par plusieurs groupes de la société civile afin de protester contre, selon eux, la marginalisation et le manque de reconnaissance des anglophones dans le pays. L'action a été particulièrement suivie à Bamenda et Buéa, les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, également fiefs de l'opposition.

Plusieurs témoins ont décrit Bamenda comme une ville-fantôme. Il n’y avait plus de taxis, les commerces étaient fermés et les habitants cloîtrés chez eux. Les forces de l'ordre, elles, étaient déployées en nombre, même si aucun incident majeur n'a été signalé.

« Beaucoup de voyageurs en transit se sont même retrouvés coincés ici, car il n'y avait plus de transports », a raconté un habitant.

Constat quasi identique à Buéa où, selon un témoin, les forces de sécurité ont interpellé plusieurs personnes chez elles dans le quartier Mile 16.

Dans les deux villes, malgré l'appel des autorités, les écoles sont restées fermées alors que ce lundi devait marquer la reprise des cours après les vacances de Noël.

L'indispensable dialogue

« Il faut que le pouvoir dialogue », déclare maître Eric Mbah, un des leaders du mouvement contestataire. Selon l'avocat, le gouvernement doit engager un échange honnête et arrêter de prendre des mesures cosmétiques, avec un préalable, celui de commencer par reconnaître la légitimité des revendications.

« Nous attendons du gouvernement qu'il contacte les leaders de notre communauté pour engager un dialogue franc, honnête, véritable et durable. Jusqu'à présent, le pouvoir est venu avec des solutions toutes faites qui sont juste cosmétiques. L'école ne reprendra pas tant que nous ne serons pas entendus. On doit être capables de s'asseoir à la même table, de discuter et les autorités doivent avant tout reconnaître que nos revendications sont légitimes », a-t-il déclaré à RFI.

Regina Mundi est une élue locale. Anglophone et membre du parti au pouvoir, elle juge également que le dialogue est indispensable. Selon elle, chaque partie doit s'accorder un minimum de confiance, discuter des revendications et trouver des accords avec un calendrier.

Daniel est, quant à lui, étudiant à Buéa. Alors que l'université est restée fermée, il espère que la situation va rapidement se normaliser, sinon « on risque une année blanche », dit-il.