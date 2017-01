La dépouille de Kigeli V, dernier roi du Rwanda, finalement rapatriée

La dépouille du dernier roi du Rwanda, Kigeli V, décédé en octobre aux Etats-Unis à l'âge de 80 ans, est arrivée lundi 9 janvier à Kigali. Ce rapatriement intervient à l'issue d'une bataille judiciaire entre des membres de sa famille. Le roi vivait en exil depuis 1960. Il n'a régné qu'un an sur le Rwanda. À partir de 1994 et l'arrivée au pouvoir du FPR de Paul Kagame, la question de son retour avait été plusieurs fois évoquée, mais les négociations ont toujours échoué : Kigeli V n'acceptait de rentrer qu'en tant que monarque, tandis que les autorités ne se disaient prêtent à l'accueillir qu'en tant que simple citoyen. Kigeli V n'aura donc jamais eu l'occasion de revoir le Rwanda de son vivant.

Le corps du roi Kigeli V a été accueilli à l'aéroport de Kigali par des membres de sa famille et la ministre rwandaise de la Culture. Point de cérémonie ni de faste, la dépouille royale a été immédiatement transférée à la morgue d'un hôpital de la ville.

Ce rapatriement est un soulagement pour Medard Rutijanwa, membre de la famille du souverain déchu. « J'ai un sentiment de joie, de grande joie parce que l'on a attendu longtemps et ce n'était pas évident parce qu'il y avait des oppositions à ce qu'il soit rapatrié. Il a fallu un procès. C'est son droit élémentaire d'être rapatrié », explique-t-il.

Depuis son décès en exil aux Etats-Unis le 16 octobre, les proches de Kigeli V se déchiraient autour de la question du retour de son corps au Rwanda. Sa famille restée au pays y était favorable, tandis que des proches vivant à l'étranger s'y opposaient. Ils assuraient que le roi ne souhaitait pas être enterré au Rwanda tant que le gouvernement actuel, jugé « hostile » à Kigeli V de son vivant, serait au pouvoir. La justice américaine a été saisie et a tranché en faveur des premiers.

Et selon Medard Rutijanwa, le gouvernement rwandais a soutenu la famille basée au Rwanda dans son combat judiciaire : « Le gouvernement rwandais a fait une déclaration au décès du roi et il s’est dit tout à fait disposé à apporter appui à tout ce qui est nécessaire pour le rapatrier et l’inhumation officielle », rapporte-t-il.

Dans les prochains jours, Kigeli V devrait être inhumé à Nyanza, l'ex-capitale royale située dans le sud du pays.

