Gambie: la Cour suprême doit statuer sur le recours du parti de Yahya Jammeh

La Cour suprême doit rendre sa décision ce mardi 10 janvier sur les recours portant sur l’élection présidentielle du 1er décembre dernier et déposés par le parti du président sortant, qui demande l’invalidation des résultats. Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, refuse de quitter le pouvoir tant que cette institution n’a pas tranché sur les résultats.

La Cour suprême est présidée par un juge nigérian, Emmanuel Fagbenle. Et autour de lui, mystère. Jusqu’à la dernière minute, l’incertitude plane. Selon plusieurs sources, les cinq juges nigérians et sierra-léonais désignés par Yahya Jammeh ont refusé de siéger dans cette Cour. Ils ne seraient en tout cas pas arrivés à Banjul.

L’audience aura-t-elle lieu en l’absence de la plupart des membres de la Cour suprême ? Cette audience sera-t-elle ajournée ?

Dans l'opposition, on s'interroge par ailleurs sur la neutralité de cette juridiction dont les membres sont nommés par le président sortant, de fait donc juge et partie. « Mais qui donc accepterait le verdict d’une Cour créée illégalement pour simplement prolonger des lois dictatoriales ? », s’indigne une coalition de l’opposition en exil.

La tenue de cette audience plonge le pays dans l'expectative puisque les décisions de Yahya Jammeh sont imprévisibles.

Une nouvelle mission de paix envoyée par la Cédéao

Ce mercredi, les deux médiateurs de la Cédéao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) vont privilégier le dialogue afin que Yahya Jammeh respecte la Constitution et quitte le pouvoir avant l'investiture d'Adama Barrow prévue le 19 janvier.

Lundi, une réunion extraordinaire convoquée par le médiateur désigné de la Cédéao s’est penchée sur la crise gambienne à Abuja. Un mini-sommet qui a réuni les présidents nigérian, libérien, sénégalais et l’ex-président du Ghana, John Mahama, en sa qualité de médiateur adjoint. Etaient aussi présents le président de la commission de la Cédéao et le représentant du secrétaire général des Nations unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel. La réunion a décidé d’envoyer une mission de paix ce mercredi à Banjul.

