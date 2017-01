La persécution des chrétiens progresse en Asie

Cela fait 25 ans que l'ONG chrétienne protestante « Portes Ouvertes » publie un « Index Mondial de la persécution des Chrétiens », un document qui recense les pays où les chrétiens de différentes églises sont victimes de violences, de discriminations ou de menaces.

Cette année encore, c'est la Corée du Nord que l'ONG Portes ouvertes place en tête de sa liste des pays où les chrétiens sont victimes de persécutions. Selon les auteurs du rapport 300 000 chrétiens nord-coréens vivent leur foi clandestinement dans un pays où la religion est réprimée.

Somalie, Afghanistan, Pakistan, Soudan, Syrie et Irak sont les suivants sur la liste. Mais en ce qui concerne les tendances, c'est l'Asie qui inquiète les auteurs de l'étude : la situation s'aggrave en Birmanie ou encore en Inde. «En Inde, le gouvernement pousse à l'hindouisation, ils veulent que le pays retrouve ses racines hindoues, donc les chrétiens et les musulmans ne sont plus les bienvenus dans le pays», déplore Michel Varton, directeur de Portes ouvertes-France.

L'ONG chrétienne a recensé 948 chrétiens tués en raison de leur religion en 2016, un chiffre en baisse après le pic de 2015 dû aux exactions du groupe Etat islamique ou de Boko Haram.« Boko Haram est repoussé dans le nord du pays. Cela a libéré une partie du Nigeria et les chrétiens sont protégés à nouveau. Mais la situation est quand même insupportable. Plus de 900 chrétiens dans le monde ont été tués pour leur foi. Ça fait 3 personnes par jour ».

Au total, Portes ouvertes estime que 215 millions de chrétiens sont persécutés dans les 50 pays figurant dans son index annuel.

→ Téléchargez le rapport en cliquant ici