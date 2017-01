Procès Habré: le parquet demande une confirmation de la prison à perpétuité

Le parquet du tribunal spécial qui juge en appel à Dakar l'ancien président tchadien Hissène Habré pour crimes contre l'humanité a appelé mercredi 11 janvier à rejeter les arguments des avocats commis d'office pour la défense demandant l'annulation de la condamnation de l'accusé.

Le procès en appel d'Hissene Habré se poursuit au tribunal de Dakar sans l'accusé qui n'assiste pas aux audiences, suite à la décision du président de la cour.

Après la défense et les avocats des victimes en début de semaine, c'est le parquet qui est revenu ce mercredi 11 janvier sur les appels déposés, notamment sur la demande d'annulation de la condamnation présentée par les avocats commis d'office de l'ex-président. Sans surprise, le parquet a demandé une confirmation de la peine de prison à perpétuité.

« Monsieur le procureur général, vous avez la parole ».

Un par un, le procureur général Mbacké Fall a critiqué, démenti, les arguments de la défense et souhaité répondre aux avocats d'Hissène Habré, qui ont toujours affirmé que ce procès est politique : « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un procès politique, mais de l'aboutissement d'une longue lutte engagée par les victimes d'atrocités ».

La défense a multiplié les accusations, évoqué de faux témoignages, de prétendues victimes, affirmé aussi que le président de la chambre d'instance a poussé par exemple Khadija Hassane Zidane à accuser Hissène Habré de viol.

Le procureur Diallo a rappelé qu'en appel c'était à la défense d'apporter les preuves : « Il ne s'agit pas de parler, de faire des allégations. Et quand on est appelant, on a sur les épaules, la charge d'apporter des preuves. Ce qui n'a pas été fait sur ce point. »

Mbacké Fall dans sa conclusion n'a laissé aucun espace pour des circonstances atténuantes. « Les circonstances aggravantes l'emportent de loin. Et après avoir commis tant d'atrocités, dans le silence de sa prison, dans le silence brisé par moments par les vagues de l'océan Atlantique, je sais que Habré, du fond de lui-même regrette ce qu' il a fait entre 1982 et 1990 ».

Le parquet souhaite donc une confirmation de la condamnation à la prison à perpétuité pour Hissène Habré.