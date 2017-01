Togo: rentrée politique sur les chapeaux de roue pour Jean-Pierre Fabre

Jean-Pierre Fabre fait sa rentrée politique avec l’affaire des incendies des marchés. Pour sa première sortie de 2017, face à la presse, le principal opposant au régime de Faure Gnassingbé est revenu sur cette affaire des sinistres qui ont détruit les deux grands marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013, affaire dans laquelle il est inculpé.

Cette première rencontre de l’année avec la presse coïncide avec le quatrième anniversaire de l’incendie des marchés de Kara et de Lomé et selon Jean-Pierre Fabre, il faut continuer à interpeller le gouvernement. Quatre années après ces incendies, les marchés ne sont toujours pas reconstruits, Jean-Pierre Fabre et plusieurs leaders de l’opposition demeurent inculpés, des jeunes militants sont en prisons et le procès tarde à s’ouvrir. « Ce que nous demandons, c'est que s'ils veulent poursuivre la démarche judiciaire, qu'on aille au tribunal ! Quatre ans que les jeunes sont en prison : à la charge de qui ? De nous ! », tempète Jean-Pierre Fabre.

L’Alliance nationale pour le changement réclame l'ouverture rapide du procès de cette affaire, mais aussi le dédommagement des victimes de ces incendies. Et pour son premier vice-président, Patrick Lawson, le Togo reste un pays en crise car, a-t-il ajouté, il n’y a pas de volonté. « Refuser de mettre en oeuvre de ces réformes politiques [fait que] le Togo reste en crise. Si l'on a la volonté politique d'aider ce pays à sortir de la situation qui est la sienne aujourd'hui, ces réformes doivent être faites », estime-t-il.

L’opposition togolaise continue d’exiger les réformes telles qu’elles sont prévues dans l’accord politique global signé entre les acteurs politiques en 2006. Faure Gnassingbé vient de nommer une commission de réflexion sur ces réformes, une commission contestée par l’opposition, estimant qu’elle n’est pas consensuelle.