La CAN 2017 sur RFI et RFI internet: mode d'emploi

Comme c’est le cas à chaque édition de la Coupe d’Afrique des nations, RFI propose un dispositif exceptionnel, avec des moyens qui ont encore été renforcés cette année afin de permettre aux auditeurs et aux internautes du monde entier de suivre l’événement au plus près. Voici le menu détaillé de la couverture de cette CAN 2017 qui débute le samedi 14 janvier au Gabon.

A l’occasion de la 31e édition de la CAN la radio diffuse chacun des 32 matchs dans leur intégralité et en direct, à la fois sur son antenne Afrique mais aussi à Paris en modulation de fréquence (89.0 FM). Tous ces matchs peuvent également être suivis partout dans le monde grâce à Internet sur rfi.fr, afriquefoot.rfi.fr et les différentes applications mobiles.

« Comme à chaque Coupe d’Afrique des nations, précise le directeur du site de RFI, Christophe Champin, il y a des envoyés spéciaux dédiés pour le site internet ainsi que la reprise, également sur le site, de tous les éléments de l’antenne. Mais il y a aussi des nouveautés cette année, ajoute Christophe Champin : la possibilité pour les internautes partout dans le monde d’écouter les matchs en direct sur afriquefoot.rfi.fr et sur nos applications ».

« Autre nouveauté : la possibilité pour les internautes d’avoir accès à des fiches qui présentent en détail les équipes en compétition avec leur palmarès, la composition des sélections, des portraits de joueurs et des entraineurs. Autre nouveauté : une série de portraits-vidéo des stars de chaque équipe en compétition (en tout une centaine de fiches et seize portraits vidéo NDLR) et l’envoi sur place d’un vidéaste, un cameraman qui nous enverra des reportages chaque jour sur cette Coupe d’Afrique des nations ».

Interactivité avec les internautes

Comme c’est désormais le cas à l’occasion des grands événements sportifs, RFI met aussi l’accent sur l’interactivité avec ses auditeurs-internautes qui peuvent suivre les matchs à la fois à la radio et sur le site grâce aux live blogs, ces commentaires de matchs, minute par minute. « Tous les matchs sont commentés en direct sur le site de RFI, indique Jean-Damien Lesay, l’un des journalistes qui assurera l’animation de ces live blogs.

« Il s’agira de directs très interactifs puisque les internautes pourront ajouter leurs propres commentaires, poser des questions, ou participer avec des tweets ou des photos Instagram. D’autre part, ajoute Jean-Damien Lesay, sur la page Facebook Afrique foot les auditeurs-internautes peuvent tous les jours poser des questions à nos envoyés spéciaux, des questions sur les matchs du jour qui seront relayées à l’antenne avant le coup d’envoi et à la mi-temps des matchs ».

En ce qui concerne la radio proprement dite, aux côtés des émissions Radio Foot Internationale et Mondial Sports, l’antenne s’enrichit de rendez-vous spéciaux : la chronique quotidienne de Joseph-Antoine Bell et les journaux de la CAN (v. liste ci-dessous). Ancien gardien de but de l’équipe du Cameroun et champion d’Afrique, Joseph-Antoine Bell est le consultant de RFI depuis 1998. Sa chronique quotidienne et ses interventions en direct pendant les rencontres offrent aux auditeurs les analyses d’une grande figure du football africain.

Les programmes spéciaux de RFI durant la CAN

• « Les journaux de la CAN » : tous les jours, 5 minutes pour tout savoir sur l’actualité de la compétition. Du lundi au vendredi à 4h50, 5h50, 6h50 et 7h50, ainsi qu’à 8h50 le week-end.

• « La chronique quotidienne de Joseph-Antoine Bell » : un rendez-vous de 5 minutes, une intervention narrative ou prospective selon son humeur. A 13h50.

• « Radio Foot Internationale » : émissions spéciales à 16h10 et à 22h10, réalisées en direct de Libreville les 16, 17, 18, 19 et 23 janvier, d’Oyem le 20 janvier et de Port-Gentil les 24 et 25 janvier.

• « Mondial sports » : le magazine hebdomadaire du service des sports, les dimanches à 22h10.

• Dans les journaux d'information, on retrouvera des interviews de joueurs, d’entraineurs et des reportages sur la compétition.

• Les rédactions en anglais et en portugais couvrent également cette édition de la CAN : reportages et interventions dans les journaux.

• Tous les matchs de la CAN 2017 (à suivre en direct dans la rubrique « Écouter » ou « À l’écoute »), les journaux de la CAN, la chronique de Joseph-Antoine Bell, Mondial Sports ainsi que les émissions quotidiennes de Radio Foot Internationale sont (ré) écoutables sur Afrique Foot.