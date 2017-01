Gabon: l’ex-ministre du Pétrole incarcéré

C'est une série d'incarcérations retentissantes qui se déroule ces derniers jours au Gabon. Magloire Ngambia, qui cumulait six ministères sous le premier septennat d'Ali Bongo, a été incarcéré. S'est ajouté Blaise Wada qui gérait un projet d'assainissement de Libreville financé par l'Union européenne. Une autre personnalité les a désormais rejoints. Limogé lundi 9 janvier, l'ex-ministre du Pétrole, Etienne Dieudonné Ngoubou, dort maintenant en prison.

C'est une chute brutale pour Etienne Dieudonné Ngoubou. A peine avait-il organisé la passation de pouvoir avec son successeur que des enquêteurs débarquaient pour perquisitionner les locaux du ministère, son bureau, et saisir des documents.

Le haut cadre déchu a même été hué à sa sortie du bâtiment par ses collaborateurs, qui en même temps lui criaient « bonne année ». La vidéo a d'ailleurs tourné sur les réseaux sociaux.

Mardi, Etienne Dieudonné Ngoubou a été placé en garde à vue à la Direction générale des renseignements puis présenté au procureur qui a ouvert une instruction judiciaire.

Montages financiers et malversations ?

Jeudi 12 janvier, un juge d'instruction l'a auditionné, inculpé et finalement placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, établissement pénitentiaire surnommé « Sans famille » par les Gabonais.

Selon son avocat, on lui reprocherait des montages financiers et des malversations. Maître Anges Kevin Nzigou s'étonne au passage de la rapidité de la procédure. « Pour inculper quelqu'un il faut rassembler des éléments suffisants. Or tout s'est fait en quelques jours à peine », s'interroge l'avocat qui dénonce aussi une procédure illégale.

Selon lui, la Constitution prévoit que les ministres aient leur responsabilité pénale engagée devant la Haute Cour de justice pour des fautes commises pendant leur mandat. Pour Maître Nzigou, ce sont donc des membres dépendants de cette juridiction d'exception qui doivent enquêter et non pas un juge d'instruction classique.