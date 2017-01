Gabon: les employés d'une compagnie pétrolière entrent en grève

Quatre-cents employés de Shell Gabon sont entrés en grève illimitée hier, jeudi 12 janvier. Selon l'Organisation nationale des employés du pétrole (Onep), l'entreprise chercherait à quitter le pays où elle est implantée depuis 56 ans. Des négociations sont en cours depuis plusieurs semaines à ce propos explique encore l'Onep, et les salariés réclament des compensations et veulent préserver leurs acquis sociaux. Le 30 décembre, le syndicat avait déposé un préavis de grève. Hier, en l'absence d'accord, il a mis ses menaces à exécution. Les sites de Libreville, Port-Gentil, Gamba, Rabi, Koula, Toucan sont touchés. Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l'Onep, répond à RFI.

Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l'Onep

En décembre 2016, le ministre gabonais du Pétrole, Etienne Ngoubou, avait démenti ce départ de Shell et expliqué que l'entreprise souhaitait plutôt identifier des champs pétroliers déficitaires et vendre sa participation. Le ministre a été limogé lundi et incarcé. Il est soupçonné de malversations.