Mali: la Minusma toujours sous-équipée, selon un rapport de l’ONU

La mission de l'ONU au Mali est toujours sous-équipée et le fait savoir par le biais du dernier rapport du Secrétaire général de l'organisation qui revient sur la situation dans le pays. Un manque de matériel qui empêche la mission de s'acquitter de son mandat.

Le paragraphe de l’ONU détaillant les capacités de la Minusma ne peut pas être plus clair. Il s'apparente à une longue liste de doléance où l'ONU fait le bilan de tout ce qui manque : par exemple quatre hélicoptères, une compagnie de forces spéciales, une compagnie spécialisée dans les explosifs et les déminages ou encore près de 100 véhicules blindés pour les transports de troupes.

Une dernière requête plus que nécessaire car les morts et les blessés dus à l'explosion de mines ou bien d'engins explosifs improvisés au passage des convois de casques bleus sont de plus en plus récurrents.

L'ONU qui précise dans ce même rapport que tous ces manques empêchent « les militaires de s'acquitter de leur mandat ».

Enfin, d'ici la fin janvier, la situation va devenir plus critique puisque le contingent néerlandais va se désengager et avec lui ses sept hélicoptères. C'est l'Allemagne qui devrait normalement les remplacer.

Au chapitre des bonnes nouvelles on peut tout de même souligner le prochain déploiement d'une force de réaction rapide sénégalaise, basée à Mopti, dans le centre du Mali.