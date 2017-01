Procès Ongwen: la dimension spirituelle de la LRA disséquée devant la CPI

Suite du procès devant la Cour pénale internationale de Dominic Ongwen. L’ancien commandant de l’Armée de résistance du Seigneur, la rébellion ougandaise de la LRA, est poursuivi pour 70 chefs d’inculpation. Lundi, l’accusation avait appelé à la barre un expert, un spécialiste de la LRA, Tim Allen, et ce mardi, c’est au tour des avocats de la défense de l’interroger.

Avec notre envoyée spéciale à La Haye, Léa-Lisa Westerhoff

Depuis ce matin, Tim Allen, professeur d’anthropologie du développement à la London School of Economics, répond aux questions des avocats de Dominic Ongwen. « Joseph Kony était-il un guérisseur spirituel ou quelqu’un qui était possédé par les esprits ? », interroge par exemple Crispus Ayena Odongo qui ajoute : « Est-il possible d’être possédé sans être guérisseur ? De quelle prophétie Joseph Kony a-t-il été capable dans les témoignages que vous avez récoltés ? »

Et, autant lundi l’accusation faisait ressortir les aspects rationnels de l’organisation et des motifs de lutte de l’Armée de résistance du seigneur, autant ce mardi la défense passe beaucoup de temps à éclairer la force spirituelle de Joseph Kony et la dimension idéologique de la LRA. Un mouvement qui se dit chrétien avec à sa tête un chef qui était au départ un guérisseur et quelqu’un qui parle avec les esprits ancestraux.

Installé au milieu de la salle d’audience, face au juge, le professeur d’université pèse ses mots, cite des témoignages recueillis, nuance : « Oui, Joseph Kony a prédit des opérations militaires, mais pour être franc j’aurais pu en prédire quelques-unes aussi, car beaucoup de gens en parlaient à ce moment-là », explique par exemple Tim Allen.

Clairement, chaque camp prépare sa ligne d’argumentation. Dominic Ongwen, lui est installé tout à droite de la salle, fronce les sourcils. Son casque de traduction sur la tête, il semble suivre avec attention ces débats sur l’idéologie et la force des esprits.