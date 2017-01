Gambie: Adama Barrow a prêté serment comme président

Le nouveau président gambien Adama Barrow a prêté serment ce jeudi 19 janvier lors d’une cérémonie officielle à l’ambassade de Gambie au Sénégal, alors que le président sortant Yahya Jammeh refuse toujours de quitter son siège.

« Moi, Adama Barrow, jure solennellement que je vais exécuter de manière fidèle la fonction de président de la République de Gambie, je m’engage à la préserver et défendre la Constitution de manière égale envers le peuple, selon la loi, sans peur, sans favoritisme, avec justesse et sans mauvaise volonté. Que Dieu me vienne en aide. »

Il était un peu moins de 17h, heure locale, lorsque le président élu Adama Barrow a prêté serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal devant le président de l’Ordre des avocats gambien, en présence de nombreux responsables d’organisations internationales et régionales.

« C'est un jour qu'aucun Gambien n'oubliera jamais », a déclaré Adama Barrow. Le nouveau président a appelé à l'union, au rassemblement et au travail, en promettant de gouverner en pensant à tous les Gambiens et pas seulement ceux qui ont voté pour lui. Il a également remercié les pays et les institutions qui se sont investis dans la résolution de la crise en Gambie et ordonné au chef de l'état-major et aux officiers supérieurs gambiens de lui montrer leur loyauté en tant que commandant en chef. Mais jamais le nom de Yahya Jammeh n'a été mentionné.

Cette investiture s’est déroulée alors que le président sortant refuse toujours d’abandonner le pouvoir, malgré la tentative de médiation du président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et la pression militaire. Hier, les forces armées sénégalaises et nigérianes ont indiqué avoir positionné des hommes le long de la frontière avec la Gambie, prêtes à intervenir. Ce jeudi, tandis que le président Barrow prêtait serment, l’armée nigériane effectuait des vols de reconnaissance au-dessus de Banjul, la capitale gambienne.