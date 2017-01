A la frontière, les Sénégalais accueillent les Gambiens qui fuient la crise

Des milliers de Gambiens, craignant que la situation dans leur pays tourne en conflit militaire, continuent de fuir vers le Sénégal, où ils sont accueillis dans les villes frontalières.

Dans la ville frontalière de Karang, non loin de Banjul, les Gambiens qui fuient leur pays sont accueillis par des famiilles sénégalaises. Mais les besoins se font de plus en plus pressants. Et pour beaucoup, tout abandonner du jour au lendemain est une épreuve difficile à surmonter.

C'est vraiment dur parce que j'ai du quitter mon travail... Nous avons choisi le Sénégal parce que nous avons pensé qu'ici nous serions en sécurité. Les habitants de Karang accueille les réfugiés gambiens

Nombre de réfugiés sont des enfants. Dans la ville de Sindian, les enseignants tentent tant bien que mal d'encadrer les écoliers venus de Gambie.