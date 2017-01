«2Kuze», une appli pour faciliter les échanges de produits agricoles

En Afrique de l’Est, une application facilitant les échanges de produits agricoles a vu le jour. « 2Kuze », qui signifie « évoluons ensemble » en swahili , a été lancée par le fournisseur de services financiers Mastercard mardi 17 janvier 2017. Son but : faire le lien entre petits agriculteurs, acheteurs et banques, pour permettre aux producteurs africains de mieux gérer leur exploitation en facilitant leur inclusion financière.

de notre correspondante à Nairobi,

Pour l’instant, 2Kuze n’en est qu’à ses débuts. Le projet pilote est actuellement testé au Kenya, auprès de 2 000 petits producteurs de thé dans le comté de Nandi, dans l’ouest du pays.

C’est l’ONG britannique Cafédirect Producers qui est chargée de son implantation sur le terrain. Sam Webb, le porte-parole de l’association, explique qu’ils ont travaillé avec des coopératives d’agriculteurs pour tester la plateforme, et pour y inclure les clients, et les agents, qui font le lien entre le petit producteur et le client.

Quels avantages pour les agriculteurs ?

Alors concrètement, comment ça marche ? Les fermiers peuvent entrer en contact avec les agents et les acheteurs de leur région via l’application 2Kuze sur leur smartphone, ou via SMS sur un téléphone portable lambda.

Ensuite, ils peuvent acheter, vendre et recevoir des paiements pour leurs produits de manière très rapide. Le but, c'est de créer un marché digitalisé pour les produits agricoles en Afrique de l’Est.

Quel intérêt pour les agriculteurs ? D’abord, explique Mastercard, ils n’auront plus besoin de se déplacer pour trouver des acheteurs au marché ou dans la ville la plus proche. Un gain de temps, donc.

Il y aura également une plus grande transparence au niveau des prix, ce qui devrait permettre aux agriculteurs de recevoir un plu s grand pourcentage de la valeur totale de leur marchandise.

Autre avantage, et de taille, toutes les transactions des producteurs seront ainsi répertoriées, ouvrant la voie aux emprunts. En effet, les institutions financières sont en règle générale réticentes à accorder des prêts aux fermiers à cause du manque de données fiables sur leur production et leur budget. Mais le suivi des transactions sur 2Kuze pourra représenter une garantie…

Fondation Bill-et-Melinda-Gates à Nairobi

L’application a été mise au point au Kenya, dans le laboratoire Master Card pour l’inclusion financière, qui a ses quartiers à Nairobi. Cela fait partie d’une politique plus large de l’entreprise américaine, qui veut développer des outils financiers rentables pour stimuler la croissance agricole en Afrique.

Le laboratoire, financé par la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, a ouvert en 2015. Il rassemble des développeurs, des représentants d’entreprises et des ingénieurs. Si leur formule 2Kuze fonctionne au Kenya, où 80 % de la population possède un téléphone portable, Master Card compte l’exporter en Ouganda et en Tanzanie.