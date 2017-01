Le sud de la Libye, base arrière des milices du Darfour

Le sud de la Libye est devenu une base arrière pour les mouvements d'opposition du Darfour, au Soudan. C'est ce que confirme un rapport de l'ONU diffusé ce lundi 16 janvier. L'avancée de l'armée soudanaise au Darfour ces derniers mois a précipité le retrait de deux mouvements rebelles vers la Libye, mais aussi vers le Soudan du Sud. Ils sont accusés de commettre toutes sortes d'exaction alors qu'ils déclarent vouloir se réorganiser.

L'arrivée en masse des milices soudanaise du Darfour, après le revers qu'ils ont subi ces derniers mois, a accentué les trafics de tout genre auquel ils se livrent dans sud de la Libye. Une région qui échappe à toute autorité et qui constitue un paradis pour les trafiquants.

Un rapport récent de l'ONU vient confirmer ces faits. Il met en cause précisément deux mouvements armés en provenance du Darfour: l'armée de Libération du Soudan, dirigée par Minni Minawi, (ALS-MM) et le mouvement « Justice et égalité » (JEM).

Le rapport affirme, que ces milices se sont livrées à des activités criminelles. Ils sont impliqués dans toutes sortes de trafic et dans la contrebande. Ils servent également comme mercenaires. D'après nos sources, les forces de Minawi s'activent à côté des milices libyennes de Misrata, quant au mouvement « Justice et égalité », il servirait aux côtés des forces du maréchal Khalifa Haftar.

Si le sud libyen est devenu aujourd'hui une base arrière pour ces milices de Darfour, il faut rappeler que leur présence en Libye n'est pas chose nouvelle. Elle remonte au moins à 2008. A l'époque, ils avaient trouvé un soutien financier et logistique chez le guide libyen Mouammar Kadhafi.

Privé de ce soutien en 2011, ces mouvements rebelles se cherchent donc d'autres ressources. Leur présence participe au chaos libyen.