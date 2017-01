Mali: Bamako rend hommage aux victimes de l'attentat de Gao

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi 21 janvier à Bamako en hommage aux victimes de l'attentat terroriste à Gao. Les partis politiques de la majorité et de l'opposition avaient appelé à l'union sacrée pour ce rassemblement.

« Le Mali vacille mais ne bascule pas ! » scandent des jeunes drapés dans les couleurs du pays pour un hommage aux victimes et aux blessés de l'attentat-suicide qui a frappé la ville de Gao, le 18 janvier 2017.

La quasi-totalité des partis politiques avait appelé à un rassemblement citoyen devant le monument de la Paix à Bamako. Ils sont plusieurs centaines à avoir répondu présents. Parmi eux, Abderamane Touré qui affirme que toutes les victimes étaient là pour la même cause : l'unité du Mali.

Un rassemblement sous très haute sécurité, au vu des personnalités présentes. Plusieurs dizaines de policiers ont encadré la manifestation.

Ex-rebelles, combattants de la Plateforme, ou soldats maliens, « ils ont tous été touchés au même niveau », renchérit Karim Keïta, président de la Commission défense et sécurité. Le fils du président malien qui était à Gao pour les funérailles de ceux tombés lors de cet attentat parle de « 53 corps » et non pas 77 comme indiqué par l'état-major français. Querelle de chiffres sans que l'on ne puisse véritablement y trouver une raison, tant le bilan est lourd.