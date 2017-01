Les liens diplomatiques entre les Comores et la Chine se renforcent

Des conventions viennent d'être signées entre les deux pays dans différents domaines pour un montant global de 2,5 millions d’euros. Le ministère des Relations extérieures a organisé une cérémonie spéciale afin d'affirmer le rôle de cette coopération.

Les Comores ont été l'un des rares pays d'Afrique à avoir choisi la norme DTMB chinoise pour le passage à la télévision numérique. La chaîne de télévision nationale ORTC s'est vue de son côté octroyer 1,8 million d’euros. « Un partenariat traditionnel », selon Xiao Ming, l'ambassadeur de République populaire de Chine.

« Si on peut retravailler dans le domaine de la télévision numérique, et que l’on peut refaire des progrès dans ce domaine, c'est aussi une fierté pour nos deux pays », estime Xiao Ming. « Entre la Chine et les Comores, c'est un partenariat particulier. La Chine a une approche ouverte. On voudrait que les partenaires des Comores soient de plus en plus nombreux », a-t-il ajouté.

Multiplicité de partenaires

Les autorités comoriennes sont évidemment favorables à cette multiplicité de partenaires. « En fait, nous ne pouvons ni les mettre en opposition, ni les mettre en comparaison. Je pense que ce sont deux partenaires [Chine et UE, ndlr] importants des Comores », souligne Mohamed Bacar Dossar, ministre des Relations extérieures. Et de conclure : « Il y a une nouvelle norme au niveau chinois. Cela ne veut pas dire que dans d'autres domaines les normes européennes ne pourront pas trouver leur expression dans notre pays. »

Tous les ambassadeurs accrédités aux Comores étaient présents à la cérémonie sauf les représentants français. L'Union européenne est pourtant le plus important bailleur de fonds des Comores.