Cameroun: décès d’un général qui coordonnait la lutte contre Boko Haram

C'est une grande perte pour l'armée camerounaise. Dimanche, le général Jacob Kodji est mort des suites d'un accident d'hélicoptère alors qu'il rentrait d'une mission au Nord-Cameroun. Le général Kodji, qui dirigeait la quatrième région militaire interarmées, coordonnait depuis près de deux ans la lutte contre les rebelles de Boko Haram. Le colonel Kameni commandant de la quatrième région de gendarmerie ainsi que deux pilotes sont aussi décédés dans l'accident.

L'armée camerounaise est en deuil, elle a perdu l'un de ses plus brillants officiers, voilà ce que dit, très attristé, un responsable de l'état-major à Yaoundé. Le général de brigade Jacob Kodji était unanimement apprécié et respecté. A la fois pour sa simplicité avec les hommes de troupe, et pour son engagement.

Loin de l'image que l'on se fait parfois du général lointain et cantonné à la capitale, Jacob Kodji ne manquait jamais une occasion de se rendre sur le terrain. Il participait directement aux opérations militaires. C'est d'ailleurs, au cours d'un vol de reconnaissance au-dessus du parc de Waza dans l'Extrême-Nord du pays qu'il a perdu la vie.

Promu général en 2015

Depuis deux ans, il coordonnait avec succès les différentes opérations militaires lancées contre Boko Haram et dirigeait lui-même l'une d'entre elles, l'opération baptisée « Emergence quatre ». En août 2015, le président Paul Biya l'avait promu au grade de général et un an plus tard, il se voyait confirmé à la tête de la quatrième région militaire interarmées.

Jacob Kodji avait su harmoniser le travail des différentes composantes de l'armée et collaborait en parfaite entente avec les éléments du BIR, l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Les succès militaires engrangés depuis deux ans dans la lutte contre Boko Haram au Nord-Cameroun sont en grande partie le fait de son action, résume un officier de l'état-major.