Madagascar: lancement de CountrySTAT, un site de données et statistiques

A Madagascar une nouvelle plateforme sur internet a été lancée lundi 23 janvier, CountrySTAT, un site qui a l'ambition de rassembler toutes les données et statistiques officielles concernant la Grande Ile. A destination des universitaires, des décideurs ou des partenaires internationaux, ce site est censé faciliter le partage d'informations fiables. Faciliter donc aussi les prises de décision objectives. Le projet a été mené par l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) qui espère que toutes les institutions, ONG, bailleurs, organismes de recherche, vont contribuer à compléter cette base de données.

CountrySTAT c'est une grande base de données sur Madagascar. Des statistiques qui peuvent être difficiles à trouver et rassembler aujourd'hui selon Julia Stone, coordinatrice du projet CountrySTAT au sein de la FAO : « Les données existent sur Madagascar, mais elles sont éparpillées. Ici on collecte les statistiques issues des institutions d'un grand nombre de secteurs. Le but est de faciliter la diffusion de ces informations de manière globale. »

Au sein du pays, ou pour comparer avec les données d'autres pays de la région océan Indien, ou plus généralement pour fournir des informations au niveau international. L'objectif est de rendre accessibles ces statistiques au plus grand nombre et aider à la prise de décision. « Il y a des chercheurs qui sont intéressés par ces données, mais aussi les bailleurs de fonds ou même au sein des institutions malgaches », poursuit la coordinatrice du projet.

Elle espère qu'au fil des mois, la base de données va s'élargir pour toucher tous les secteurs : l'agriculture le commerce, la population, l'emploi, l'eau, les comptes publics, environnement et bien d'autres encore.