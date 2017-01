Madagascar: politique et économie au menu de la visite du président turc

Recep Tayyip Erdogan est arrivé mardi 24 janvier au soir à Madagascar. Le président turc clôt par la Grande Ile sa visite en Afrique de l'Est après un passage en Tanzanie et au Mozambique. La Turquie réaffirme ainsi son intérêt pour l'Afrique où le pays dispose de 39 ambassades. Entre 2003 et 2016, les échanges économiques entre la Turquie et l'Afrique sont passés de 5 millions de dollars à 18 milliards de dollars. La visite à Madagascar est donc surtout politique et économique. Cinq ministres turcs sont présents.

Une visite de 24 heures à peine, mais avec des objectifs clairs : d'abord renforcer les liens diplomatiques avec Madagascar comme en témoigne Volkan Türk Vural ambassadeur de Turquie à Madagascar : « Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’intérêt de la Turquie depuis 1998 avec plein d’actions Turquie-Afrique. Depuis un certain temps, il y a un énorme intérêt dans tous les domaines de la Turquie vers Madagascar, non seulement dans le domaine diplomatique mais aussi social et économique. Donc, nous voulons nous approcher davantage de Madagascar. »

Mais le point d'orgue de cette visite reste le développement des liens économiques entre les deux pays. Un forum d'affaires est organisé. Les domaines de l'énergie, des transports, de la construction et de la santé seront en particulier représentés. Près de 150 chefs d'entreprises font d'ailleurs partie de la délégation turque.

« Ce sont les plus grands qui accompagnent le président. Nous pensons que Madagascar a un grand potentiel à exploiter, et notre niveau des échanges commerciaux ne reflète pas le vrai potentiel du pays », poursuit l'ambassadeur.

Les échanges commerciaux entre Madagascar et la Turquie s'élèvent à 70 millions de dollars actuellement. Il espère qu'ils passeront à 250 ou 300 millions d'ici 5 ans.

Sur le plan diplomatique, la question des activités du prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir ourdi le putsch manqué en juillet, pourrait être évoquée avec son homologue le président Hery Rajaonarimampianina. Plusieurs écoles et instituts proches de Fethullah Gülen sont en effet présents à Madagascar.