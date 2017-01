Mali: six jours après l’attaque meurtrière, Gao reste sous le choc

De plus en plus, nous sommes en train de sortir de la torpeur qui nous a frappés. Au lieu de nous laisser abattre, nous avons entreprendre des mesures qui tendent à mieux sécuriser la population, la ville de Gao et ses alentours. Nous avons mis en place un comité, qui regroupe l’ensemble des forces en présence -Barkhane [force française], Minusma [force ONU], Fama [Forces armées et de sécurité du Mali]-, qui vont renforcer les dispositifs par des mesures complémentaires, qui vont consister à fouiller systématiquement tous les véhicules, à les dénombrer, à les identifier.