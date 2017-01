Mali: l'accord de paix en péril

L'attentat du camp militaire à Gao dans le nord du Mali pourrait avoir compromis l'intégralité de l'accord de paix, signé en 2015.

L'attentat contre le camp du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a ruiné tout espoir de patrouilles communes à Gao dans les mois à venir. Cette mesure prévue dans l'accord de paix avait déjà eu du mal à sortir de terre. Maintes fois annoncée, toujours annulée, la faute à des dissensions entre les groupes armés.

« La question maintenant n'est pas de savoir quand l'accord sera mis en application, mais combien de temps il va être retardé », explique une source militaire de l'opération Barkhane. « Six mois, un an », ou bien sera-t-il complètement caduc ? Car il faut maintenant rénover le camp, remplacer les combattants et surtout persuader les groupes armés de rester dans le processus.

Du côté des combattants pro-Bamako de la plateforme, on affirme vouloir continuer à se battre pour le MOC, mais « pas dans ces conditions », précise Abala Ag Hamazata le porte-parole pour qui il faut déménager le camp à l'extérieur de la ville de Gao.

Aujourd'hui, les signataires de l'accord de paix sont à Bamako pour une réunion de suivi. « On verra quels seront les états d'esprit », glisse-t-on dans les couloirs de l'ONU.