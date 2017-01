Côte d’Ivoire: les fonctionnaires suspendent leur grève pour un mois

Après trois semaines de grève, les fonctionnaires vont reprendre leur poste lundi 30 janvier suite à la suspension pour un mois du mouvement afin de laisser une chance aux négociations. Ils ont obtenu cinq de leurs revendications et doivent poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur le dernier point de blocage.

L'amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny est plein à craquer et les débats survoltés pendant plusieurs heures. Venus nombreux, les fonctionnaires sont méfiants et souhaitent poursuivre leur mouvement jusqu'à l'obtention de toutes leurs revendications.

Mais leurs leaders finissent par obtenir l'adhésion de la majorité des votants. Pour laisser une chance aux négociations entamées avec le gouvernement, la grève est suspendue pour un mois. Le travail reprendra donc lundi.

« Nous avons négocié, c’était dur, mais nous avons réussi à faire comprendre à nos camarades qu’il faut lever le pied, montrer notre bonne volonté au gouvernement, et permettre au gouvernement de saisir la main qu’on lui tend », explique Theodore Gnagna Zadi, le secrétaire général de la plateforme nationale des services publics.

Cinq revendications sur six

Après des négociations avec le ministre de la Fonction publique puis avec le chef du gouvernement, les quelque 160 000 fonctionnaires ivoiriens ont déjà obtenu gain de cause pour cinq de leurs six revendications concernant les retraites ou encore les droits syndicaux.

Reste un point de blocage, le plus épineux et le plus coûteux : le paiement des stocks d'arriérés de salaire à hauteur de 240 milliards de francs CFA. Les syndicats promettent de rester vigilants sur ce point lors des prochaines discussions. « Si dans un mois, nos revendications n'ont pas été satisfaites, nous reprendrons notre grève », préviennent-ils.