Retour d'Adama Barrow en Gambie, réécoutez nos éditions spéciales

Adama Barrow, le nouveau président de la Gambie, a pu revenir à Banjul le 26 janvier 2017, suite à l'exil de Yahya Jammeh. Réécoutez nos éditions spéciales sur ce retour et les attentes des Gambiens.

► Spéciale Gambie ce vendredi matin avec nos envoyés spéciaux à Banjul, Bineta Diagne et Guillaume Thibault et les témoignages qu'ils ont collectés et Christophe Boisbouvier, en direct d'Addis Abeba où va réunir à partir du 30 janvier le sommet de l'Union africaine.

►Spéciale Gambie jeudi soir avec Jean-Claude Marut, chercheur associé au laboratoire « Les Afriques dans le monde », CNRS-Sciences Po Bordeaux ; Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty international Sénégal et Guillaume Thibault, journaliste correspondant et envoyé spécial de RFI à Banjul.