Décret Trump sur l’immigration: une douche froide pour le Soudan

Le député somalien Mohamed Abdi Gandhi dénonce une forme de ségrégation

« C’est inacceptable. C’est de la ségrégation et de l’islamophobie. Partout dans le monde, il faut se mobiliser pour s’opposer à ce décret. Les peuples de ces sept pays ne sont pas tous terroristes. Il y a des éléments qui participent au terrorisme international, on peut lutter contre cela de manière plus efficace, mais [ce décret] n’apportera rien, ça va juste accélérer l’hostilité, diviser le monde, casser la solidarité internationale. C’est juste quelque chose qui est contre la démocratie et les droits de l’homme. Il faut montrer qu’on ne peut pas accepter une ségrégation pareille. »