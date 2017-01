Nigeria: le PAM espère que les aides américaines vont continuer sous Trump

Lors d’une visite au Nigeria, la présidente du Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré « espérer » que le gouvernement américain continuera à financer son organisation. Or, selon certains médias américains la nouvelle administration à Washington envisage d'importantes coupes budgétaires. Une réduction des financements américains reviendrait à réduire les « soutiens vitaux » apportés par le PAM aux populations dans le besoin.

C'est une course contre la montre angoissante que vivent les états de Borno, Yobe et Adamawa. D'après des estimations, cinq millions de personnes seraient confrontées à une insécurité alimentaire dans trois états du nord-est du Nigeria. En moins d'un an, le nombre de ces personnes aurait quasi doublé.

Pour la troisième année consécutive, les récoltes ont été proches de zéro dans ces états à forte dépendance agricole. Le danger des mines anti personnelles dans les champs ajouté aux menaces de raids armés et d'attaques kamikazes.

Ces derniers mois, beaucoup d'organisations internationales ont afflué pour prêter main forte aux autorités et aux associations locales. Si la situation sécuritaire s'est améliorée dans ces trois états les plus touchées par l'insurrection, certaines zones isolées de ces régions demeurent en revanche peu accessibles.

Famine avérée

Des membres de Boko Haram y poursuivant une activité meurtrière. Résultat, des dizaines de milliers de personnes sont prises au piège et se retrouvent en situation de famine avérée.

Près d'un million de déplacés internes sont retournés dans leur région d'origine. Les poches souvent vides et sans toit, ces citoyens nigérians doivent en plus faire face à un contexte économique dégradé. Des pénuries et l'inflation à presque 20% ont fait flamber les prix sur les marchés, rendant inabordables nourriture et biens de première nécessité pour la majorité.

Le PAM affirme avoir aidé un peu plus d'un million de personnes victimes de malnutrition en décembre. Il espère atteindre 1,8 million de personnes au premier trimestre 2017.