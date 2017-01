RDC: la Cenco appelle les deux camps à se concerter après l’échec de l’accord

En République démocratique du Congo, la signature sur l’arrangement particulier prévu samedi 28 janvier au soir à Kinshasa n’a finalement pas eu lieu. Les évêques de la Conférence épiscopale du Congo (Cenco) qui arbitrent les discussions entre le pouvoir et l'opposition ont admis qu'elles n'ont pas abouti à la date butoir. Les évêques exhortent les deux camps à continuer à se concerter pour trouver un compromis d'ici une semaine.

L’échec de la signature de l'accord sur l'arrangement particulier entre le pouvoir et la majorité à la date butoir est à imputer à la majorité présidentielle, selon les explications de Jean Marc Kabund, secrétaire général de l'UDPS et délégué du Rassemblement.

« Les discussions se clôturent par un constat d’échec du fait de la volonté politique de majorité présidentielle. La divergence fondamentale est la question de la nomination du Premier ministre qui a un impact direct sur le chronogramme de la mise en œuvre de l’accord signé le 31 décembre 2016 par les parties prenantes », a-t-il déclaré.

Du côté de la majorité présidentielle congolaise, on se refuse à endosser l'échec des discussions sur l'arrangement particulier. Par ailleurs, elle se félicite d'avoir levé ses réserves autour de l'accord du 31 décembre dernier et estime que le précédent accord répond, à ses yeux, aux conditions d'inclusivité. Selon Emmanuel Ramazani Shadary, vice-Premier ministre congolais en charge de l'Intérieur et délégué de la majorité présidentielle, il s’agit d’une avancée : « Au vu de tous ces acquis significatifs, ayant vidé de sa substance la réserve pour cause de non inclusivité, la majorité présidentielle déclare qu’est levée, à dater de ce jour, samedi 28 janvier 2017, la réserve assortie à l’engagement de notre famille politique lors de la signature de l’accord du 31 décembre 2016 conclu entre les forces vives de notre pays ».

Soulignons également que la Cenco souhaite poursuivre sa médiation jusqu'à la fin de la transition. Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Mbandka et vice-président de la Cenco, est intervenu alors que la majorité présidentielle avait émis samedi le souhait de mettre un terme à la médiation des évêques une fois que l'accord sur l'arrangement particulier sera conclu. Les évêques ont alors demandé, en vain, à rencontrer le même jour le président Joseph Kabila à ce sujet. « Ce qui est certain, c’est que la Cenco, fidèle à ce qu’elle a déjà commencé, n’est pas dans la logique d’abandonner ce qui a déjà été fait. Le souci de la Cenco, c’est de continuer, terminer ce qui a été un long chemin afin que tout ce travail, abattu depuis le début jusqu’à maintenant, puisse aboutir au processus électoral et ouvrir des horizons nouveaux pour notre peuple qui attend et qui s’impatiente », a tenu à préciser Mgr Fridolin Ambongo.